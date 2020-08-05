السعودية اليوم / المغرب تسجل 1021 إصابة و 16 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واس

سجلت المغرب 1021 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت أيضاً 16 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 417، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 19629 بعد تعافي 661 شخصاً.

// انتهى //

23:20ت م

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الرباط 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسسجلت المغرب 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 27217 حالةً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت أيضاً 16 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 417، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 19629 بعد تعافي 661 شخصاً.// انتهى //23:20ت م0170

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