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2750 طنًّا من نترات الأمونيوم وراء انفجار بيروت المروع
الرئيس عون توعد بإنزال أشد العقوبات
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، ومدير الأمن العام اللبناني: إن مادة نترات الأمونيوم هي سبب الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وقال عون في تصريحات نشرها حساب الرئاسة على تويتر: إنه “من غير المقبول” أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طنًّا موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية، وتوعد “بإنزال أشد العقوبات” بالمسؤولين عن ذلك.
طوارئ في بيروت:
وأضاف عون أنه يجب إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين بعد الانفجار، ودعا إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
من جهة أخرى قال مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم: إن 2700 طن من مادة الأمونيوم هي ما انفجر داخل مرفأ بيروت، وذكر أنها كانت في طريقها إلى إفريقيا.
ونترات الأمونيوم مادة كيميائية شائعة الاستخدام في الأسمدة الزراعية، وهي عبارة عن مركب خطر، يمكن أن يكون شديد الانفجار، وفق ما نقل موقع “لايف ساينس”.
وهزت انفجارات ضخمة مرفأ بيروت، الثلاثاء؛ مما أدى إلى دمار جزء كبير من الميناء وتدمير مبانٍ وتهشيم نوافذ وأبواب، مع تصاعد سحابة على شكل فطر عملاقة فوق العاصمة.
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