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الصحة اللبنانية تطالب بإخلاء الأسرة والهيئات الصحية في صيدا

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2020-08-05

الصحة اللبنانية تطالب بإخلاء الأسرة والهيئات الصحية في صيدا

دعت المستشفيات عمومًا لتطبيق خطة الطوارئ الطبية

متابعات الخليج 365 - واس

طالبت وزارة الصحة اللبنانية من المستشفيات بإخلاء الأسرة، فيما تداعت الهيئات الصحية في مدينة صيدا لنجدة العاصمة بيروت، بعد أن امتلأت مستشفياتها.

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وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية قد نشرت بيان لوزارة الصحة العامة طالبت فيه من المستشفيات عموماً بتطبيق خطة الطوارئ الطبية لناحية إخلاء أسرة الحالات الباردة والمتوسطة لصالح الحالات الطارئة واعتماد الإجراءات الوقائية اللازمة.

ولفتت الوكالة الانتباه إلى تداعي مدينة صيدا بهيئاتها الصحية والمدنية لنجدة العاصمة بيروت في المصاب الجلل الذي أصابها، وذلك من خلال الدعوات التي وجهت للتبرع بالدم للمصابين والجرحى، حيث توافد الصيداويون للتبرع بالدم في مراكز المدينة لنقل الدم التابع للصليب الأحمر اللبناني في صيدا، فيما توجهت فرق طبية من أطباء ومسعفين لبنانيين وفلسطينيين للمساعدة في إسعاف الجرحى والمصابين في مستشفيات بيروت، كما وأوضحت أن عدداً من المستشفيات في صيدا استقبلت عدداً من جرحى انفجار بيروت نقلوا إليها بعدما امتلأت مستشفيات بيروت.



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