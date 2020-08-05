إعلان الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين بسبب الانفجار الكبير

2020-08-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين تنفيذًا لتوصيات المجلس الأعلى للدفاع وذلك بعد الانفجار الكبير في مرفأ بيروت.

كما كلف المجلس الأعلى للدفاع في لبنان السلطة العسكرية بتولي المسؤوليات الأمنية، وأكد أن وجود 2700 طن من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت غير مقبول.

وأكد رئيس الحكومة اللبناني، حسان دياب، أن ما حصل بشأن انفجار بيروت لن يمر دون حساب، وهذه الكارثة لن تمر دون محاسبة المسؤولين عنها.

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كما دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا لبحث الوضع.

من جهته، أعلن الرئيس ميشال عون الحداد الوطني والإقفال لمدة 3 أيام.

وطلب الرئيس عون تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات جراء الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت.

ونقلت مصادر القصر الجمهوري أن الرئيس عون تابع تفاصيل الانفجار الكبير، وأعطى توجيهات إلى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعياته وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

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