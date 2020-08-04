شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مستعدون لاستقبال العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
_التشديد على أهمية مراجعة البروتوكولات الوقائية
أكد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، جاهزية إدارات ومكاتب التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتعامل مع الظروف الاستثنائية كافة، التي تضمن استمرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك رفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بُعد فى كل الأحوال، والاستعداد لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، عن بُعد مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، وذلك لمناقشة أبرز الاستعدادات والمستجدات للعام الدراسي المقبل، وضمان بداية جادة وفق ماهو مخطط له.
ودعا إلى استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم، إضافة إلى اكتمال وصول الكتب لإدارات التعليم وتوزيعها على المدارس، واستثمار هذه الفترة في تدريب المعلمين والمعلمات حول برامج التعليم عن بُعد، واستصدار أدلة تنظيمية وإرشادية للمدرسة والمعلمين والطلاب والطالبات وأولياء الأمور؛ ولتقديم الدعم الفني والمعرفي والنفسي خلال هذه المرحلة.
وقدم الوزير آل الشيخ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وخروج الملك المفدى من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية، ونجاح موسم حج هذا العام.
ولفت وزير التعليم إلى أهمية مراجعة البروتوكولات الوقائية والتدريب عليها بما يكفل حماية الجميع، مؤكداً على أهمية استكمال تشكيل اللجان المتخصصة المطلوبة في إدارات التعليم والمكاتب والمدارس؛ لتطبيق تلك البروتوكولات، والتعامل مع متطلبات وأدوات وإجراءات التعليم عن بُعد كجزء مُكمل لعمليات التعليم الحضورية الكلية أو الجزئية، أو كخيار وحيد في حال تطبيقه.
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