- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السجن سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال عقوبة الإيذاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السجن سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال عقوبة الإيذاء
تضاعف العقوبة حال تكرار أي حالة من الحالات مرة أخرى
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت النيابة العامة أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه آخر، متجاوزًا حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية، ومن ذلك امتناعه أو تقصيره بالوفاء بواجباته في توفير الحاجات الأساسية لأحد أفراد أسرته.
وتابعت النيابة عبر فيديو لها نشرته على حسابها بموقع تويتر، أن نظام الحماية من الإيذاء يؤكد وجوب الإبلاغ الفوري على كل من يطّلع على حالة الإيذاء.
وقالت النيابة: إن عقوبة الإيذاء تصل إلى السجن لمدة سنة أو بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال أو بالعقوبتين معًا، كما تضاعف العقوبة حال تكرار أي حالة من حالات الإيذاء مرة أخرى.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر السجن سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال عقوبة الإيذاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.