- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم أمطار رعدية على 12 منطقة اليوم مع غبار وأتربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمطار رعدية على 12 منطقة اليوم مع غبار وأتربة
الأرصاد كشفت توقعاتها لحالة الطقس
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأربعاء.
وتوقعت الأرصاد استمرار الأمطار الرعدية على 12 منطقة، كما تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، وتشمل السواحل من تلك المناطق.
كما توقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كما تشمل السواحل من تلك المناطق.
وأيضًا، يتوقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار رعدية على 12 منطقة اليوم مع غبار وأتربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.