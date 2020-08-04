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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 70 قتيلًا وأكثر من 3700 جريح
أكد رئيس الحكومة أن الحادث لن يمر دون حساب
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن وزير الصحة العامة اللبناني، حمد حسن، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 70 قتيلًا وأكثر من 3700 جريح.
وقال في تصريح له اليوم: “لا أعرف ماهية المفرقعات، ولنا اتصالات مع منظمة الصحة لاستقدام طائرة مساعدات من أجل تأمين مستشفيات ميدانية”.
وأكد رئيس الحكومة اللبناني، حسان دياب، أن ما حصل أمس الثلاثاء بشأن انفجار بيروت لن يمر دون حساب، وهذه الكارثة لن تمر دون محاسبة المسؤولين عنها.
ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا لبحث الوضع.
وطلب الرئيس عون تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات جراء الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت.
ونقلت مصادر القصر الجمهوري أن الرئيس عون تابع تفاصيل الانفجار الكبير، وأعطى توجيهات إلى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعياته وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.
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