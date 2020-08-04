أكثر من 67 قتيلًا و3500 جريح في انفجار مرفأ بيروت

2020-08-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

سقط أكثر من 67 قتيلًا و3500 جريح، بينهم حالات خطرة، في انفجار ضخم هز مرفأ بيروت عصر الثلاثاء.

وسُمع دوي انفجار، اليوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية. وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار، ووصل الدوي إلى قبرص.

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حداد وطني في لبنان الأربعاء:

ومن جانبه، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع لاجتماع طارئ الليلة، الثلاثاء، في قصر بعبدا لبحث انفجار بيروت، كما أعلنت حكومة لبنان، الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار.

وأعطى الرئيس عون توجيهات إلى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن، وكذلك تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات.

وصرح وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، لتلفزيون “الجديد” على “تويتر” بأن “المواد شديدة الانفجار التي كانت في العنبر رقم 12 هي “نترات الأمونيوم”، وعليكم بسؤال الجمارك عن سبب وجودها هناك”، مؤكدًا أنه “تمت السيطرة على 80% من الحريق في مرفأ بيروت”.

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