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أمطار رعدية على العرضيات والقنفذة والمدني يحذر 

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2020-08-04

أمطار رعدية على العرضيات والقنفذة والمدني يحذر 

مصحوبة برياح نشطة سطحية

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم، من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح نشطة سطحية وشبه انعدام للرؤية وجريان للسيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 4 من صباح يوم الأربعاء محافظتي: العرضيات، والقنفذة والأجزاء المجاورة لها.

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وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

 



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