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فيديو.. حريق ضخم في سوق الأعلاف بحفر الباطن يستنفر المدني
قوة الرياح التي شهدتها المحافظة تسببت في انتشار النيران
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
تواصل فرق الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن إخماد حريق ضخم شب في سوق الأعلاف الواقع شرق المحافظة، مساء اليوم الثلاثاء.
واندلع الحريق بأكثر من 20 شاحنة محملة جميعها بالأعلاف، إلا أن قوة الرياح التي شهدتها المحافظة اليوم تسببت في سرعة انتشار الحريق.
وكانت جهود رجال الدفاع المدني كبيرة بعد أن قاموا بحصر الحريق في سوق الأعلاف حتى لا يصل إلى بقية الشاحنات المحملة بالمنتج.
يذكر أن الحريق يعتبر الثاني خلال 5 أيام، حيث سيطرت فرق الدفاع المدني حينها على الحريق الأول.
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