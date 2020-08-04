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2020-08-04 السعودية: نتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات انفجار بيروت ونقف مع الشعب اللبناني #عاجل متابعات الخليج 365 - واس صرحت وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين. Advertisements وتعبّر حكومة المملكة عن خالص عزاءها ومواساتها لذوي الضحايا والمصابين، سائلة المولى عز وجل أن يرحم من توفوا في هذا الحدث الأليم، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان من كل مكروه.

وتؤكد الوزارة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.



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