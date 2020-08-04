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مصرع 3 أشخاص غرقًا في محايل عسير
تم انتشال جثامينهم وإيداعها بثلاجة الموتى
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم غرقًا بوادي مرة بآل مشول، الواقع شمال محافظة محايل عسير، حيث تم انتشال جثامينهم وإيداعها بثلاجة الموتى بمستشفى محايل العام حتى اكتمال الإجراءات اللازمة.
من جهتها، شددت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير على المواطنين والمقيمين على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها خلال هذا اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول.
وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.
وأكد السيّد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.
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