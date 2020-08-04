، صحيفة "رومانية" عن الدوري السعودي قبل ديربي "الهلال والنصر" : مسابقة المليارديرات ،

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محمد بن مسعود - الدمام - ألقت عددٌ من الصحف الرومانية الضوء على ديربي الرياض الأربعاء بين الهلال المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني في مباراة الجولة 23 من المسابقة.
صحيفة "gsp" تحدثت عن بطولة الدوري السعودي حيث قالت إنه بطولة المليارديرات كما تحدثت عن مدرب الهلال رازفان لوتشيسكو التي وصفته بأنه بات معشوقًا لجماهير فريقه خلال مدة قصيرة بعد تتويجه باللقب الآسيوي.
كما تحدثت الصحيفة عن فترة التوقف القسرية والتي استمرت لخمسة شهور بسبب جائحة كورونا كما تحدثت عن نجاح الهلال في تجديد تعاقده مع اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز التي قالت إنه سيحصل على راتب يبلغ نحو 7 ملايين يورو سنويًا.
وتحدثت الصحيفة عن مباراة الديربي حيث قالت إن فوز الهلال بالمباراة سيعني استئناف مشواره نحو الفوز باللقب الغائب لأنه سيزيد الفارق لتسع نقاط.
يُذكر أن الهلال هو متصدر المسابقة برصيد 51 نقطة بفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.
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صحيفة "رومانية" عن الدوري السعودي قبل ديربي "الهلال والنصر" : مسابقة المليارديراتمحمد السيّد الخليج 365 2020-08-04
ألقت عددٌ من الصحف الرومانية الضوء على ديربي الرياض الأربعاء بين الهلال المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني في مباراة الجولة 23 من المسابقة.
صحيفة "gsp" تحدثت عن بطولة الدوري السعودي حيث قالت إنه بطولة المليارديرات كما تحدثت عن مدرب الهلال رازفان لوتشيسكو التي وصفته بأنه بات معشوقًا لجماهير فريقه خلال مدة قصيرة بعد تتويجه باللقب الآسيوي.
كما تحدثت الصحيفة عن فترة التوقف القسرية والتي استمرت لخمسة شهور بسبب جائحة كورونا كما تحدثت عن نجاح الهلال في تجديد تعاقده مع اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز التي قالت إنه سيحصل على راتب يبلغ نحو 7 ملايين يورو سنويًا.
وتحدثت الصحيفة عن مباراة الديربي حيث قالت إن فوز الهلال بالمباراة سيعني استئناف مشواره نحو الفوز باللقب الغائب لأنه سيزيد الفارق لتسع نقاط.
يُذكر أن الهلال هو متصدر المسابقة برصيد 51 نقطة بفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:41 PM
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:57 PM
ألقت عددٌ من الصحف الرومانية الضوء على ديربي الرياض الأربعاء بين الهلال المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني في مباراة الجولة 23 من المسابقة.
صحيفة "gsp" تحدثت عن بطولة الدوري السعودي حيث قالت إنه بطولة المليارديرات كما تحدثت عن مدرب الهلال رازفان لوتشيسكو التي وصفته بأنه بات معشوقًا لجماهير فريقه خلال مدة قصيرة بعد تتويجه باللقب الآسيوي.
كما تحدثت الصحيفة عن فترة التوقف القسرية والتي استمرت لخمسة شهور بسبب جائحة كورونا كما تحدثت عن نجاح الهلال في تجديد تعاقده مع اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز التي قالت إنه سيحصل على راتب يبلغ نحو 7 ملايين يورو سنويًا.
وتحدثت الصحيفة عن مباراة الديربي حيث قالت إن فوز الهلال بالمباراة سيعني استئناف مشواره نحو الفوز باللقب الغائب لأنه سيزيد الفارق لتسع نقاط.
يُذكر أن الهلال هو متصدر المسابقة برصيد 51 نقطة بفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.
، صحيفة "رومانية" عن الدوري السعودي قبل ديربي "الهلال والنصر" : مسابقة المليارديرات ،
المصدر : الخليج 365
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