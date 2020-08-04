محمد بن مسعود - الدمام - تقديرًا لجهودهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا شهدت مباريات اليوم من الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "عيدنا عيدين" إقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن من قِبل لاعبي الفرق المتنافسة وحكام المباريات. وجاء ذلك وفقًا لتوجيهات الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بإقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن، بمشاركة جميع الحكام ولاعبي الفرق، وذلك في جميع مباريات الجولة تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة التي قامت بها مختلف القطاعات الأمنية والصحية خلال الفترة الماضية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، وتقديرًا منهم للجهود العظيمة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الصحة والأمن طوال هذه الفترة. دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

بالصور.. فِرق دوري المحترفين تقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال الصحة والأمن Advertisements صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-04 شهدت مباريات اليوم من الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "عيدنا عيدين" إقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن من قِبل لاعبي الفرق المتنافسة وحكام المباريات. وجاء ذلك وفقًا لتوجيهات الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بإقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن، بمشاركة جميع الحكام ولاعبي الفرق، وذلك في جميع مباريات الجولة تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة التي قامت بها مختلف القطاعات الأمنية والصحية خلال الفترة الماضية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، وتقديرًا منهم للجهود العظيمة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الصحة والأمن طوال هذه الفترة. 04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 11:35 PM اخر تعديل 05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 12:00 AM تقديرًا لجهودهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا تقديرًا لجهودهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا شهدت مباريات اليوم من الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "عيدنا عيدين" إقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن من قِبل لاعبي الفرق المتنافسة وحكام المباريات. وجاء ذلك وفقًا لتوجيهات الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بإقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن، بمشاركة جميع الحكام ولاعبي الفرق، وذلك في جميع مباريات الجولة تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة التي قامت بها مختلف القطاعات الأمنية والصحية خلال الفترة الماضية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، وتقديرًا منهم للجهود العظيمة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الصحة والأمن طوال هذه الفترة.

، بالصور.. فِرق دوري المحترفين تقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال الصحة والأمن ،

المصدر : الخليج 365

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