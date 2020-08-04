محمد بن مسعود - الدمام - كسب الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي نظيره التعاون 2/1، إذ وسع الفارق النقطي معه إلى 5 نقاط، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة 23).

بهذه النتيحة رفع الفيصلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد التعاون عند 32 نقطة، هبط خلالها إلى المركز الثامن.

وافتتح أحمد أشرف أهداف اللقاء بعد مرور 9 دقائق فقط من البداية، فيما نجح سيدريك أميسي لاعب التعاون من إدراك التعادل في الدقيقة 64.

وتمكن البرازيلي جيليرمي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 70. دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيصلي التعاون الدوري السعودي للمحترفين

بهدفين في مرمى التعاون.. الفيصلي يقتحم مربع الكبار صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-04 كسب الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي نظيره التعاون 2/1، إذ وسع الفارق النقطي معه إلى 5 نقاط، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة 23).

بهذه النتيحة رفع الفيصلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد التعاون عند 32 نقطة، هبط خلالها إلى المركز الثامن.

وافتتح أحمد أشرف أهداف اللقاء بعد مرور 9 دقائق فقط من البداية، فيما نجح سيدريك أميسي لاعب التعاون من إدراك التعادل في الدقيقة 64.

وتمكن البرازيلي جيليرمي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 70. 04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 Advertisements 11:18 PM اخر تعديل 04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 11:35 PM كسب الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي نظيره التعاون 2/1، إذ وسع الفارق النقطي معه إلى 5 نقاط، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة 23).

بهذه النتيحة رفع الفيصلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد التعاون عند 32 نقطة، هبط خلالها إلى المركز الثامن.

وافتتح أحمد أشرف أهداف اللقاء بعد مرور 9 دقائق فقط من البداية، فيما نجح سيدريك أميسي لاعب التعاون من إدراك التعادل في الدقيقة 64.

وتمكن البرازيلي جيليرمي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 70.

، بهدفين في مرمى التعاون.. الفيصلي يقتحم مربع الكبار ،

المصدر : الخليج 365

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