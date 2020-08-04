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محمد بن مسعود - الدمام - حقّق الفريق الكروي الأول بنادي الرائد فوزًا كبيرًا على ضيفه ضمك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن مباريات الجولة الـ23 "عيدنا عيدين" من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتناوب على تسجيل ثلاثية الرائد الكولومبي ماركو بيريز الدقيقة الـ(8)، وأحمد الزين الـ(47)، والمغربي محمد فوزير الدقيقة الـ(80).
وبهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 35 نقطة بالمركز السادس مؤقتًا، بينما بقي رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) في جدول الترتيب.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرائد ضمك الدوري السعودي للمحترفين
الرائد يقرّب ضمك من شبح الهبوط أكثرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-04
حقّق الفريق الكروي الأول بنادي الرائد فوزًا كبيرًا على ضيفه ضمك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن مباريات الجولة الـ23 "عيدنا عيدين" من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتناوب على تسجيل ثلاثية الرائد الكولومبي ماركو بيريز الدقيقة الـ(8)، وأحمد الزين الـ(47)، والمغربي محمد فوزير الدقيقة الـ(80).
وبهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 35 نقطة بالمركز السادس مؤقتًا، بينما بقي رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) في جدول الترتيب.
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
10:04 PM
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:36 PM
حقّق الفريق الكروي الأول بنادي الرائد فوزًا كبيرًا على ضيفه ضمك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن مباريات الجولة الـ23 "عيدنا عيدين" من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتناوب على تسجيل ثلاثية الرائد الكولومبي ماركو بيريز الدقيقة الـ(8)، وأحمد الزين الـ(47)، والمغربي محمد فوزير الدقيقة الـ(80).
وبهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 35 نقطة بالمركز السادس مؤقتًا، بينما بقي رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) في جدول الترتيب.
، الرائد يقرّب ضمك من شبح الهبوط أكثر ،
المصدر : الخليج 365
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