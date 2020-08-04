شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في لبنان: لا إصابات بين السعوديين في انفجار مرفأ بيروت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أكدت سفارة المملكة في لبنان، على عدم وجود إصابات للسعوديين هناك، جراء انفجار مرفأ بيروت المروع، وقدّمت العزاء إلى عائلات الضحايا. أكدت سفارة المملكة في لبنان، على عدم وجود إصابات للسعوديين هناك، جراء انفجار مرفأ بيروت المروع، وقدّمت العزاء إلى عائلات الضحايا. وشهد مرفأ بيروت انفجار مروع، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن “المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية”.

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