شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق7 منشآت غذائية لأسباب كارثية في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات‬ متمثلة في ‫بلدية أجياد الفرعية‬، الجولات الرقابية على المنشات الغذائية. واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات‬ متمثلة في ‫بلدية أجياد الفرعية‬، الجولات الرقابية على المنشات الغذائية. وأسفر عن هذه الجولات إغلاق 7 منشآت غذائية ولأسباب متعلقة بالصحة العامة ، ووجود حشرات ، وتدن في مستوى النظافةالعامة ، ووجود رخص و شهادات صحية منتهية ، وتم إتلاف 30كغم مواد غذئية فاسدة.

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