شكرا لمتابعة خبر عن «الدفاع» تعلن نتائج الترشيح الأولي للطلبة المتقدمين للكليات العسكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في لجنة قبول الكليات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن ظهور نتائج الترشيح الأولي للطلبة المتقدمين للكليات العسكرية.

وأوضحت اللجنة أن على الطلاب التقيد بالتعليمات وهي تحميل استمارة الإلتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال جميع البيانات المطلوبة، حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية، التقيد بالزي الرياضي لكل كلية بدون شعارات “مع حذاء مناسب مفتوح بدون شراب مع عدم لبس الجزمة الرياضية” مع احضار الهوية الوطنية.

وكلية الملك عبدالعزيز الحربية بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر، كلية الملك فيصل الجوية بنطلون أي لون وقميص باللون الأزرق، كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الأبيض، كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بنطلون أي لون وقميص باللون الاسود .

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ولن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال، حيث أشارت اللجنة إلى أن الطلبة الذين سوف يحجزون يوم (الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 19-21 ذو الحجة 1441 هـ يمكنهم الحضور لإجراء الكشف الطبي والمقابلة وإكمال إجراءات استمارة القبول في وقت لاحق.

وموقع الحضور هو مكتب التسجيل الواقع في طريق الملك عبد العزيز بتجاه الجنوب في مبنى قيادة القوات البرية سابقا (الخلية) أمام سكن ضباط القوات المسلحة امام فندق بريرا.

ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي: هنـــــــــــا.