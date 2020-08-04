شكرا لمتابعة خبر عن موعد صرف دعم حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الثالثة والثلاثين يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس الجاري.

يذكر أن البرنامج، كان قد وكان اعتمد مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

كما شملت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م، وإلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر.