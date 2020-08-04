شكرا لمتابعة خبر عن حائل تسجل 34 حالة إصابة بكورونا مقابل 84 تعاف خلال يوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أفاد تقرير وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، بأن منطقة حائل 34 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، و84 حالة تعافٍ جديدة، ولم تسجل أي وفيات.

وأوضح التقرير، أن الإصابات توزعت على مدن حائل كالتالي: " حائل 31 حالة، و موقق حالتان، والشملي حالة واحدة " .

وأشار إلى أن حالات التعافي، توزعت كالتالي: " 56 حالة في حائل، و 10 حالات في بقعاء، و 6 حالات في كل من الحائط والشملي، وحالتان في كل من الغزالة وموقق، وحالة واحدة في كل من الشنان وسميراء " .

يشار إلى أن حائل سجلت 4325 حالة إصابة منذ بدء الجائحة و3757 حالة تعافي.