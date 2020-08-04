رقم مسابقة الحلم 2020 أحصل الآن على الرقم المُرادف لبلدك واشترك لتربح 3.500.000 $

في ظل زيادة البحث عن رقم مسابقة الحلم 2020 المرادف لبلدك، فقد قمنا بنشر وتوفير أرقام المشاركة في مسابقة الحلم لجميع الدول العربية وفق ما تم الإعلان عنه من جانب المسابقة رسمياً، حيث يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم لكي تكون ضمن الرابحين لجوائز الحلم المختلفة والمتنوعة عن طريق إرسال رسالة نصية على الرقم المخصص لبلدك.
وقد عادت مسابقة الحلم اعتباراً من بداية العام الميلادي الجاري 2020 من جديد بجائزة تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين دولار ونصف من أجل تحقيق أحلام مشاهديها ومتابعيها بكافة أرجاء البلدان العربية والوطن العربي، كما تتيح مسابقة الحلم الفرصة أمام كافة المشتركين بالموسم الماضي فرصة جديدة للفوز مرة أخرى بجائزة الحلم لهذا العام، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر رقم الحلم لجميع الدول العربية، بالإضافة إلى رقم مسابقة الحلم الدولي للمشاركة من جميع أنحاء العالم.
مسابقة الحلم 2020
تنظم شركة ام بي سي MBC مسابقة الحلم التفاعلية التي تعمل على إعطاء الفرصة أمام كافة مشاهديها لتحقيق أحلامهم من خلال الاشتراك في المسابقة، وقد بدأت المسابقة وتم فتح باب طلبات الاشتراك بها اعتباراً من بداية العام الميلادي الجاري 2019 وتحديداً في تاريخ 7 يناير 2020م، وتستمر مسابقة الحلم في استقبال طلبات الاشتراك بالحلم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م، ويعد أي دخول في مسابقة الحلم بعد موعد الإغلاق المحدد من جانبها لأي سببٍ كان لاغياً ولا يتم النظر إليه.
ويتم إتاحة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 أمام كافة المشتركين من جميع أنحاء العالم البالغين منهم سن الرشد وفق قوانين الجنسية المعمول بها في بلادهم أو وفق قانون دولة الإمارات العربية أيهما أعلى، وتمنع شركة ام بي سي كافة العاملين لدى المنظم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم أو أزواج أيٍ من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أيضاً من الاشتراك في المسابقة، ومن يرغب في الحصول على رقم الحلم المرادف لبلده يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:
أرقام مسابقة الحلم 2020
|م
|الدولة
|مزود الخدمة
|الرقم
|تكلفة الرسالة
|1
|البحرين
|Batelco
VIVA
Zain
|94000
98885
94000
|500 فلس
500 فلس
500 فلس
|2
|السعودية
|STC
Mobily
Virgin
Lebara
Zain
|858888
650444
300300
313131
755505
|5 ريال
5 ريال
5 ريال
5 ريال
5 ريال
|3
|الكويت
|Zain
STC
Ooredoo
|4242
4242
4242
|500 فلس
500 فلس
500 فلس
|4
|عمان
|Ooredoo
Omantel
|90434
90434
|500 فلس
500 فلس
|5
|الإمارات
|Etisalat
Du
|5544
3636
|3.15 درهم كل يوم و
5.25 دراهم للرسالة
|6
|العراق
|Asiacell
Korek
Zain
|2266
2180
2770
|1200 دينار عراقي
1200 دينار عراقي
1200 دينار عراقي
|7
|الأردن
|Orange
Umniah
Zain
|94099
9409994099
|70 قرشاً
70 قرشاً
70 قرشاً
|8
|فلسطين
|Jawwal
Wataniya
|1625
6144
|3.5 NIS
3.5 NIS
|9
|سوريا
|Syriatel
MTN
|1565
1555
|75 ليرة سورية
75 ليرة سورية
|11
|المغرب
|INWI
Orange
Maroc Tel
|9669
9669
9669
|9 دراهم
9 دراهم
9 دراهم
|12
|تونس
|Tunisie Telecom
Ooredoo
ORANGE
|85819
85819
85819
|1.44 DT
1.44 DT
1.44 DT
|13
|مصر
|Vodafone
Vodafone
Etisalat
Etisalat
Orange
Orange
WE
WE
|95458
95450
95458
95450
95458
95450
95458
95450
|5 جنيهات
5 جنيهات
5 جنيهات
5 جنيهات
5 جنيهات
5 جنيهات
5 جنيهات
5 جنيهات
|14
|الرقم الدولي
|Thuraya
Thuraya
Thuraya
|008821622775627
008821610109
008821622778021
|حسب التعرفة الدولية للشركة
يمكنكم الاشتراك الآن في حلم 2020 من خلال إرسال رسالة نصية تتضمن إحدى الكلمات الآتية (حلم، Dream ،reve) على الرقم المخصص لبلدك والمرفق بالجدول السابق.
سحب مسابقة الحلم القادم
تم الإعلان عن عودة مسابقة الحلم 2020 من جديد هذا الموسم بالجائزة الأكبر على الإطلاق لتحقيق أحلام رابحين أكثر من المواسم الماضية، حيث رصدت مسابقة الحلم مبلغ ثلاثة ملايين دولار وخمسمائة ألف مجموع جوائز الحلم للعام الميلادي الجاري، حيث يمكنكم المشاركة الآن لزيادة فرصة الفوز بالسحب القادم، فقد تكون أنت الرابح لجائزة الحلم القادمة بمشيئة الله تعالى.
تحديث: أعلنت مسابقة الحلم من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن قيمة جائزة السحب القادم من مسابقة الحلم، حيث تبلغ قيمة سحب مسابقة الحلم القادم مبلغ 250.000$ لرابح واحد فقط، كما أعلنت عن إضافة 1 كيلو جرام ذهب بمناسبة عيد الأم، حيث يمكنكم ترشيح اسم ست الحبايب باعتبارها رمز الأمومة في حياتك لدخول السحب، حيث يمكن من خلال الفوز بالجائزة تحقيق كل ما تتمناه، فقط قم بالاشتراك بالمسابقة من خلال إرسال رسالة نصية على الأرقام المرادفة لبلدكم.
سحب جائزة الحلم نصف مليون دولار القادم
أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن جائزة الحلم القادمة بتاريخ 23 أبريل 2020م من خلال برنامج صدى الملاعب على قناة ام بي سي الأولى، حيث تبلغ قيمة سحب الحلم المُقبل نصف مليون دولار “500.000$”، بالإضافة إلى سيارة تويوتا كامري وجوائز مالية أخرى، ويمكنكم مشاهدة الإعلان من خلال التالي:
وعند الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2020 سوف تصلك يومياً فرص بسحوبات وباقة من 3 أسئلة يمكنك الإجابة عليها من أجل زيادة فرصتك في الفوز في السحب دون تحمل المشترك تكلفة إضافية، ولطالما كان اشتراكك مُفعلاً فسوف تصلك الفرص وباقة الأسئلة يومياً.
وعند إجابة المشترك بصورة صحيحة على الأسئلة، فسوف تزيد فرص المشترك في الفوز بالسحب القادم، ويمكنكم الآن زيادة فرصة الفوز في مسابقة الحلم من خلال المشاركة في السحب القادم على مبلغ 500.000$، كما يمكنكم الحصول على رقم مسابقة الحلم 2020 المخصص لبلدكم من خلال الجدول المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.