دعت لعدم الانسياق وراءها.. وقالت: سنحاسبهم
قالت إمارة منطقة عسير، إنها لاحظت وجود عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وبخاصة (تويتر) تزعم ارتباطها بالأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.
وأكّدت إمارة المنطقة أنّه لا توجد أي حسابات لها علاقة به في توتير أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، سوى حساب إمارة المنطقة.
وبيّنت أنه سبق تحديد وسائل التواصل الرسمية مع أمير المنطقة، منذ توليه المسؤولية، وذلك عبر وسائل التواصل الخاصة بمركز الاتصال بالإمارة، وبمكتبه الخاص.
ودعت إمارة منطقة عسير الجميع لعدم التفاعل أو الانسياق مع مثل هذه الحسابات الوهمية، وقد تمَّ تكليف الجهات ذات العلاقة بمتابعة ومحاسبة من يقفون وراءها.
كانت هذه تفاصيل خبر إمارة عسير تحذر من حسابات وهمية: لا علاقة لها بأمير المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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