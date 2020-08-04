سيول نجران تقطع 100 كيلو متر.. والدفاع المدني: احذروا مناطق الخطر

بعد استمرارها 10 أيام دون انقطاع..
يتواصل استمرار جريان السيول في منطقة وادي نجران لليوم العاشر دون انقطاع، حيث قطعت مياه السيل مسافات طويلة وصلت إلى 100 كيلومتر.
وبحسب مراسل قناة «الإخبارية» تجاوز سيل وادي نجران محافظة خباش، والتي تبعد عن مركز المنطقة بحوالي 80 كلم، وذلك دون تأثير على الخدمات وحالة الطرق.
يشار إلى أنَّ الدفاع المدني شدَّد على ضرورة الابتعاد من مناطق الخطر المجاورة من وادي نجران، مؤكدًا أنه لم يسجل أي حالة طوارئ بسبب السيول.
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