باتجاه بيشة قبل نقطة تفتيش الجعبة..
أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أنَّ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغًا عن حادث تصادم على الرقم 997 الموقع بالقرب باتجاه بيشة قبل نقطة تفتيش الجعبة.
وأضاف الزهراني أنه تمَّ توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح بوجود حالة وفاة 3 إصابات منهم إصابة بسيطة تمَّ علاجها بالموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث تصادم مروع في الباحة.. ووفاة وإصابة ٣ أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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