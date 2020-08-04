متحدث الأرصاد: الشرقية الأكثر حرارة.. لامست 50 درجة في الظل

قال متحدث الهيئة العامة للأرصاد، حسين القحطاني، اليوم الثلاثاء، إن المنطقة الشرقية هي أكثر المناطق ارتفاعًا في درجات الحرارة، وإنَّ الدمام لامست الـ50 درجة مئوية في الظل.

وأوضح القحطاني (بحسب قناة الإخبارية) أن أجواء المملكة في فترة الصيف خاصة المرتفعات الجبلية من الطائف وحتى مرتفعات جازان تشهد أمطارًا متواصلة.

وأضاف أن هناك أكثر من 16 جهة حكومية معنية بهذه المعلومات، وذلك لإبلاغ جميع القطاعات لأخذ الحيطة والحذر من تلك الظواهر.

وذكر أن منطقة الخليج تشهد معدلات رطوبة عالية جدًا قد تصل إلى 100%، وأن المناطق الساحلية الغربية تشهد أيضًا معدلات رطوبة مرتفعة.

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وقال متحدث الأرصاد، إن معدلات درجة الحرارة في المملكة خاصة في الصيف، تصل إلى 45 درجة مئوية وقد تلامس الـ50.

ونبّه إلى أن هذه الدرجات اعتيادية، موضحًا أن انكماش درجة الحرارة يكون في فترات معينة بسبب الرياح، وتعاود درجات الحرارة الارتفاع مجددًا.

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