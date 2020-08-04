قال إنَّ البلاد تشهد حاليًا موسم «طباخ التمر»..
توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، انتهاء فصل الصيف في المملكة، في 18 محرم من العام 1442هـ.
وذكر خلال لقائه على قناة «الإخبارية»، أنَّ «المملكة تمر حاليًا بموسم «طباخ التمر»؛ حيث مضى طباخ العنب وطباخ اللون والذي فيه يتحول التمر من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر».
ومضيى قائلًا: «في موسم طباخ التمر يتحول الرطب إلى تمر، وكلما اشتدت الحرارة كلما كان أسرع، ولذلك يسمى طباخ التمر».
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الحصيني» يتوقع موعد انتهاء فصل الصيف في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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