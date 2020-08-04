السعودية اليوم / اليونان تسجل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



أثينا 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واس

سجلت اليونان 121 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية سوتيريس تسيودراس في مؤتمر صحفي اليوم إلى أنه بهذه الإحصائية، بلغ عدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 4855 حالةً، فيما لم تسجل حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 210 حالات.

// انتهى //

22:55ت م

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أثينا 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسسجلت اليونان 121 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية سوتيريس تسيودراس في مؤتمر صحفي اليوم إلى أنه بهذه الإحصائية، بلغ عدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 4855 حالةً، فيما لم تسجل حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 210 حالات.// انتهى //22:55ت م0159

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