السعودية اليوم / السنغال تسجّل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



داكار 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واس

سجّلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 46 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في السنغال اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى عشرة آلاف و 432 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 214 وفاةً.

// انتهى //

22:13ت م

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داكار 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسسجّلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 46 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة في السنغال اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى عشرة آلاف و 432 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 214 وفاةً.// انتهى //22:13ت م0153

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