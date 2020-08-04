السعودية اليوم / تونس تسجّل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



تونس 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واس

سجّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 19 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 1584 حالةً، فيما بقي عدد الوفايات عند 51 حالةً.

// انتهى //

21:55ت م

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تونس 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسسجّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 11 محلية و 8 وافدة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 1584 حالةً، فيما بقي عدد الوفايات عند 51 حالةً.// انتهى //21:55ت م0146

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