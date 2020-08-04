السعودية اليوم / رئيس الحكومة اللبنانية يعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد على ضحايا الانفجار في بيروت



بيروت 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واس

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد تفقّد موقع الانفجار في مرفأ بيروت برفقة وزيري الداخلية محمد فهمي والأشغال ميشال نجّار.

// انتهى //

21:25ت م

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