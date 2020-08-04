السعودية اليوم / أمطار متفاوتة الغزارة على محافظة الليث



جدة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار متفاوتة الغزارة على محافظة الليث وعدد من المراكز والقرى والهجر التابعة لها شملت : الشواق، وحفار، والحاير، وبريده، والحوية، وقرين الدخن، وعيار، وغميقة، والوسقة، وبني يزيد، وجذم، وديار فهم، والغالة، والمجيرمة، وسعيا، ويلملم، وسلبه، والمرقبان، وسلم الزواهر، والمدرج، والمستنقع، وصوانة، وصلاق، والمرتفعات الجبلية، وبعض القرى والهجر, سالت على إثرها عدد من الأودية من أهمها وادي حلية، ووادي عليب، ووادي الليث.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:15ت م

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