السعودية اليوم / بلدية لينة بالحدود الشمالية تكثّف أعمال النظافة والخدمات خلال إجازة عيد الأضحى



رفحاء 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

كثّفت بلدية لينة بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الخدمات أعمال النظافة في الشوارع والأرصفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من خلال وضع برامج لذلك.

وأوضحت البلدية أنها وضعت عدداً من المحاور المهمة التي تعمل عليها في خطة النظافة خلال إجازة العيد وقامت بتنفيذها، وتشمل أعمال النظافة الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات وتعقيم حاويات النفايات، واستمرار الحملات الدورية للحفاظ على النظافة العامة ومعالجة التشوّه البصري، وتحسين المشهد العام.

// انتهى //

21:14ت م

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