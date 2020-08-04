السعودية اليوم / بلدية رفحاء تكثّف جولاتها الرقابية في إجازة العيد



رفحاء 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

كثّفت بلدية محافظة رفحاء ممثلة بالقسم النسائي الجولات الرقابية الميدانية على المشاغل والمنشآت النسائية المختلفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية ‏وتوفير بيئة آمنة للمستفيدين.

وأوضح القسم النسائي أن الجولات شملت المشاغل النسائية ومنشآت بيع أدوات التجميل.

ودعا القسم الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق الإجراءات بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.

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21:12ت م

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