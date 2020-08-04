السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تنفّذ جولات ميدانية لرصد السّيارات المهملة



جدة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

نفّذت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للرقابة البيئية جولاتها الميدانية لرصد السيارات المهملة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، لإزالة ما تسببه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع و ميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 1166 سيارة تالفة, مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

ودعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ملحوظات عبر مركز الاتصال 940 .

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21:09ت م

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