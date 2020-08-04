السعودية اليوم / وزير الإدارة المحلية اليمني يدعو منسقة الشؤون الإنسانية إلى القيام بالمعالجات السريعة واللازمة لآثار الأمطار والسيول



عـدن 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

دعا وزير الإدارة المحلية - رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي ، إلى القيام بالمعالجات السريعة واللازمة لآثار الأمطار والسيول على السدود والحواجز المائية في محافظتي عمران ومأرب وبقية المحافظات اليمنية.

وأكد وزير الإدارة المحلية في خطابه الموجه لمنسقة الشؤون الإنسانية الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// على أهمية إصدار التوجيهات العاجلة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والقيام بالمعالجات السريعة واللازمة لأثار الامطار والسيول على السدود والحواجز المائية وإيجاد معالجات لانجراف المساحات الزراعية وأملاك المزارعين في محافظات مأرب وعمران وأبين ولحج والحديدة وغيرها من المحافظات اليمنية ووضع خطط إنقاذ ودعم السلطات المحلية في المحافظات المتأثرة من السيول والفيضانات.

وأكد الوزير فتح على ضرورة التنسيق مع برنامج الاغذية العالمي وبقية المنظمات ذات العلاقة بسرعة إرسال الفرق الميدانية الى المناطق المتأثرة من السيول والفيضانات ومد المحتاجين بالمساعدات الضرورية وتوفير مخيمات لنقل النازحين الى أماكن آمنة بعيد عن مجاري السيول.

// انتهى //

21:03ت م

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