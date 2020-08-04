السعودية اليوم / إغلاق 21 منشأة مخالفة في نطاق بلدية العزيزية



مكة المكرمة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 21 منشاة تجارية مخالفة للاشتراطات، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أن المخالفات المرصودة على المنشآت تمثلت في ضبط عدة مخالفات أبرزها، 12 منشأة تُباشر النشاط خارج حدود المحل، و منشأتان تمارسان النشاط بدون ترخيص، إضافةً إلى وجود 7 منشآت خالفت دفع رسوم اللوحات الخاصة بالمحل، مشيراً إلى إغلاق المنشآت فورًا وأخذ التعهدات اللازمة لمراجعة البلدية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد المالكي أن البلدية خلال هذه الفترة تُكثّف أعمالها الرقابية والتفتيشية على المنشآت كافة للتأكد من سلامة المنشآت، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملحوظات والمخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية من خلال التواصل عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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20:46ت م

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