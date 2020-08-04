شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيريه القيرغيزستاني والكازاخستاني التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم، مع وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان تشينغيز أيداربيكوف.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، واستعراض المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم، مع وزير خارجية جمهورية كازاخستان مختار تلاوبردي.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لاستعراض المستجدات والموضوعات التي تهم البلدين.