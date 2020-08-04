رئيس الوزراء اللبناني: ما حدث لن يمر دون حساب وسيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن المزيد

تعهد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الثلاثاء، بمحاسبة المسؤول عن الانفجار الهائل في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال رئيس الوزراء اللبناني، في كلمة له عقب الانفجار،: "ما حدث لن يمر دون حساب، وسيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن".

وأضاف أنه سيعلن حقائق عن هذا المستودع الخطير الموجود منذ عام 2014.

وتابع القول: "أتوجه بنداء عاجل لكل الدول الشقيقة والصديقة أن تقف بجانب لبنان".

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وكان قد وقع انفجار هائل، في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

ودعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ، الثلاثاء، المجلس الأعلى للدفاع لعقد اجتماع طارئ مساء اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا



ووجه الجيش اللبناني بمعالجة تداعيات انفجار بيروت وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة لضبط الأمن.

كما أمر الرئيس اللبناني بتأمين الإيواء للعائلات المتضررة من انفجار بيروت

تابع عون في بيان رئاسي أن :" تفاصيل الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت كبيرة، مطالبا بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات".