‏وزير الصحة اللبناني: ٣٠ قتيلا و٢٥٠٠ مصاب حصيلة أولية لانفجار بيروت المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/8/4 10:50 م بتوقيت أبوظبي
قال وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن، الثلاثاء، إن انفجار مرفأ بيروت أسفر عن عشرات القتلى وآلاف الجرحي.
وأكد أن الانفجار أسقط نحو 50 قتيلا و2700 مصاب كحصيلة أولية، فضلاً عن تدمير المرفأ بالكامل وخسائر مادية فادحة للبنان.
وفي وقت سابق قال " حسن" إن انفجار بيروت الضخم أسفر عن عدد كبير جدًا من الإصابات وأضرار كبيرة.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات في محيط منطقة الكرنتينا والجوار، جراء الانفجار الذي وقع مستودع المفرقعات في مرفأ بيروت.
وأوعز وزير الصحة لجميع المستشفيات باستقبال الجرحى جراء انفجار مستودع المفرقعات على حساب الوزارة.
وكان حريق كبير شب في مستودع للمفرقعات تلاه انفجار هائل، وسط حالة من الهلع بين السكان، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.
وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.
ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.
ودعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع لعقد اجتماع طارئ مساء الثلاثاء، في قصر بعبدا.
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