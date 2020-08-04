- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم رئيس الحكومة اللبناني: انفجار بيروت لن يمر بدون حساب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رئيس الحكومة اللبناني: انفجار بيروت لن يمر بدون حساب
الحادث تسبب في وفاة 30 شخصًا وإصابة 3 آلاف
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد رئيس الحكومة اللبناني، حسان دياب، أن ما حصل اليوم بشأن انفجار بيروت لن يمر دون حساب، وهذه الكارثة لن تمر دون محاسبة المسؤولين عنها.
ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا لبحث الوضع.
وطلب الرئيس عون تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات جراء الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت.
ونقلت مصادر القصر الجمهوري أن الرئيس عون تابع تفاصيل الانفجار الكبير، وأعطى توجيهات إلى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعياته وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.
30 قتيلًا و3000 جريح:
وأعلن وزير الصحة العامة اللبناني، حمد حسن، لدى وصوله اليوم إلى مستشفى الروم في بيروت مقتل 30 شخصًا وإصابة 3000، نتيجة الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بيروت اليوم.
وقال في تصريح له اليوم: “لا أعرف ماهية المفرقعات، ولنا اتصالات مع منظمة الصحة لاستقدام طائرة مساعدات من أجل تأمين مستشفيات ميدانية”.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة اللبناني: انفجار بيروت لن يمر بدون حساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.