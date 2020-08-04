رئيس الحكومة اللبناني: انفجار بيروت لن يمر بدون حساب

2020-08-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد رئيس الحكومة اللبناني، حسان دياب، أن ما حصل اليوم بشأن انفجار بيروت لن يمر دون حساب، وهذه الكارثة لن تمر دون محاسبة المسؤولين عنها.

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا لبحث الوضع.

وطلب الرئيس عون تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات جراء الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت.

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ونقلت مصادر القصر الجمهوري أن الرئيس عون تابع تفاصيل الانفجار الكبير، وأعطى توجيهات إلى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعياته وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

30 قتيلًا و3000 جريح:

وأعلن وزير الصحة العامة اللبناني، حمد حسن، لدى وصوله اليوم إلى مستشفى الروم في بيروت مقتل 30 شخصًا وإصابة 3000، نتيجة الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بيروت اليوم.

وقال في تصريح له اليوم: “لا أعرف ماهية المفرقعات، ولنا اتصالات مع منظمة الصحة لاستقدام طائرة مساعدات من أجل تأمين مستشفيات ميدانية”.

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