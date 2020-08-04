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أمانة جدة ترفع 1166 سيارة تالفة وخربة خلال يوليو الماضي
بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة
متابعات الخليج 365 - جدة
نفّذ قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 1166 سيارة خربة وتالفة.
وأكد الزهراني استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.
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