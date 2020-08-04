شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير جازان يتابع تداعيات الحالة المطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تابع نائب أمير منطقة جازان محمد بن عبدالعزيز أمس، تداعيات وآثار التقلبات الجوية، التي شهدتها المنطقة وما صاحبها من تقلبات وظواهر جوية، وهطول أمطار غزيرة على مدينة جيزان، وجريان سيول بعدد من المحافظات والمراكز، حيث اطمأن على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك الجهات. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة عادل الزائري، أن نائب أمير المنطقة وجه محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والطرق والنقل والشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة للاطلاع على تطورات الحالة المطرية والإجراءات التي تمت حيالها. وبين أنه شدد على الجميع بضرورة الحضور الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ، وذلك بتوجيهات أمير المنطقة محمد بن ناصر، من خلال تفعيل خطط الحماية والسلامة، حفاظا على الأرواح والممتلكات مع إحاطته أولا بأول بأي مستجدات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير جازان يتابع تداعيات الحالة المطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.