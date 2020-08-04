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539 حديقة تجذب سكان العاصمة في موسم العيد

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- بواسطة أيمن الوشواش - استقطبت 539 حديقة عامة في مدينة الرياض سكان العاصمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث مثلت الحدائق التي أنشأتها أمانة منطقة الرياض في مختلف الأحياء متنفسا للأسر لما تتمتع به من خدمات متنوعة ومساحات خضراء وملاعب للأطفال ومضامير للمشي، لتلتقي العائلة في بيئة متكاملة ابتهاجا بالعيد.

وتمتاز الحدائق العامة بقربها من الأحياء السكنية وسهولة الوصول إليها، حيث تحرص أمانة الرياض على تهيئتها بجميع الخدمات لتلائم مختلف فئات المجتمع كالأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، كما أولتها اهتماما أكبر قبل موسم العيد وخلاله بتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم وصيانة جميع المرافق استعدادا لاستقبال السكان.

وشهدت الفترة المسائية إقبالا أكبر من الأسر على الحدائق تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة مقارنة بساعات النهار، في وقت تكثف فيه أمانة الرياض جهودها لتطوير المتنزهات في المدينة بهدف الارتقاء بجودة الحياة فيها تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة، وتحقيقا لأهداف أنسنة الرياض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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