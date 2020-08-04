محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت. وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد تفقَّد موقع الانفجار في مرفأ بيروت برفقة وزيرَي الداخلية محمد فهمي والأشغال ميشال نجار.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 09:51 PM Advertisements رئيس الحكومة اللبنانية يعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد على ضحايا الانفجار في بيروت رئيس الحكومة اللبنانية يعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد على ضحايا الانفجار في بيروت أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت. وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد تفقَّد موقع الانفجار في مرفأ بيروت برفقة وزيرَي الداخلية محمد فهمي والأشغال ميشال نجار. الكلمات المفتاحية

، رئيس الحكومة اللبنانية يعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد على ضحايا الانفجار في بيروت ،

المصدر : الخليج 365

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