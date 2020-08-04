- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الوزارة تتابع عن كثب التقارير عن انفجار في بيروت، ومستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة، بعد الانفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، وأودى بحياة عشرة أشخاص على الأقل وأصاب المئات.
وأضاف أن الوزارة ليست لديها معلومات عن سبب الانفجار، وفقاً لـ"رويترز".
وذكرت أنها تتعاون مع السلطات المحلية لمعرفة ما إذا كان هناك أمريكيون ضمن المصابين.
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 09:48 PM
"الخارجية" تتواصل مع السلطات حول سلامة الأمريكيين
أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الوزارة تتابع عن كثب التقارير عن انفجار في بيروت، ومستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة، بعد الانفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، وأودى بحياة عشرة أشخاص على الأقل وأصاب المئات.
وأضاف أن الوزارة ليست لديها معلومات عن سبب الانفجار، وفقاً لـ"رويترز".
وذكرت أنها تتعاون مع السلطات المحلية لمعرفة ما إذا كان هناك أمريكيون ضمن المصابين.
، واشنطن تعرض على لبنان تقديم كل المساعدة الممكنة بعد انفجار بيروت ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعرض على لبنان تقديم كل المساعدة الممكنة بعد انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.