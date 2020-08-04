، واشنطن تعرض على لبنان تقديم كل المساعدة الممكنة بعد انفجار بيروت ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخارجية" تتواصل مع السلطات حول سلامة الأمريكيين

أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الوزارة تتابع عن كثب التقارير عن انفجار في بيروت، ومستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة، بعد الانفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، وأودى بحياة عشرة أشخاص على الأقل وأصاب المئات.

وأضاف أن الوزارة ليست لديها معلومات عن سبب الانفجار، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت أنها تتعاون مع السلطات المحلية لمعرفة ما إذا كان هناك أمريكيون ضمن المصابين.