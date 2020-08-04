- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب مهند بن علي سعيد القرني بحفل زواجه اليوم على كريمة الشيخ سعد بن منصور الشمراني في مدينة سبت العلاية بمحافظة بلقرن بمنطقة عسير.
جرى الاحتفال في قاعة أماسي للاحتفالات بحضور شيخ قبيلة شمران الشيخ عبدالعزيز بن ساهر ولفيف من الأهل والأصدقاء.
صحيفة "الخليج 365" تزف التهاني للعروسين وبالرفاء والبنين.
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 09:42 PM
احتفل الشاب مهند بن علي سعيد القرني بحفل زواجه اليوم على كريمة الشيخ سعد بن منصور الشمراني في مدينة سبت العلاية بمحافظة بلقرن بمنطقة عسير.
جرى الاحتفال في قاعة أماسي للاحتفالات بحضور شيخ قبيلة شمران الشيخ عبدالعزيز بن ساهر ولفيف من الأهل والأصدقاء.
صحيفة "الخليج 365" تزف التهاني للعروسين وبالرفاء والبنين.
، "القرني" يحتفل بزواجه في سبت العلاية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "القرني" يحتفل بزواجه في سبت العلاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.