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أعرب متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن قلق واشنطن تجاه الضحايا المحتملين من جراء شدة الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم (الثلاثاء)، وذلك في أول تعليق أمريكي على الانفجار.
وقال المتحدث: "نحن على علم بالانفجار في مرفأ بيروت ونتابعه"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
من جهة أخرى، ذكر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن هناك عددًا كبيرًا من الإصابات، موجهًا كل المستشفيات باستقبال، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 09:10 PM
"البنتاجون" أكد علمه ومتابعته للحادثة
أعرب متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن قلق واشنطن تجاه الضحايا المحتملين من جراء شدة الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم (الثلاثاء)، وذلك في أول تعليق أمريكي على الانفجار.
وقال المتحدث: "نحن على علم بالانفجار في مرفأ بيروت ونتابعه"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
من جهة أخرى، ذكر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن هناك عددًا كبيرًا من الإصابات، موجهًا كل المستشفيات باستقبال، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
، في أول تعليق لها على انفجار بيروت.. أمريكا قلقة على الضحايا المحتملين ،
المصدر : الخليج 365
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