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فيديو.. محافظ بيروت باكيًا: ما شفت بحياتي دمار بهذا الكبر
10 من رجال الإطفاء اختفوا ولا معلومات عنهم
متابعات الخليج 365 - متابعة
لم يتمالك محافظ بيروت، مروان عبود، نفسه وانهمر بالبكاء وهو يتحدث عن الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية، مساء الثلاثاء.
وقال عبود، في تصريح خاص إلى “سكاي نيوز عربية”: إن 10 عناصر من رجال الإطفاء اختفوا ولا معلومات عنهم حتى اللحظة.
وأضاف محافظ بيروت: “كان هناك حريق في البداية، بعد ذلك وقع الانفجار الذي لا نعرف أسبابه”، مشيرًا إلى أن الانفجار “يشبه ما حصل في اليابان، بهيروشيما وناجازاكي”.
وتابع: “ما شفت بحياتي دمار بهذا الكبر.. هذه نكبة وطنية هذه مصيبة على لبنان”.
وخلال قوله: “ما يحصل للشعب اللبناني كثير”، أذرف مروان عبود الدموع على المباشر، في مشهد مؤثر.
وختم حديثه بالقول: “أناشد الشعب اللبناني بالتماسك.. نحن أقوياء وسنظل أقوياء”.
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